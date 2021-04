¿Por qué Piers Morgan dice que la polémica entrevista de Meghan Markle es "imposible de creer"?

Morgan declaró que no duda de la gravedad de los problemas de salud mental de Markle, diciendo: "No me corresponde a mí decir que ella se sintió suicida".

Sin embargo, dijo que no cree que la duquesa de Sussex haya hablado con nadie de la familia real o de la casa sobre su salud mental y describió cómo le resulta "imposible de creer" que alguien le diga a una mujer suicida que está "no se le permite obtener ayuda".

Además, dijo que si Markle era realmente suicida, entonces el príncipe Harry debería compartir la culpa, ya que es un defensor abierto de la salud mental.