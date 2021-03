Game of Thrones regresará como una obra de teatro y podría revivir a unos icónicos personajes

HBO

Esto significa que muchos personajes queridos como Ned Stark, Robert Baratheon y más podrían aparecer en la nueva producción, que se espera sea lanzada en 2023.

Pero no se preocupen, fanáticos de Game of Thrones… Una serie de precuela, titulada House of the Dragon, comenzó a producirse en 2021. Así que, con suerte, no tendrán que esperar hasta 2023 para obtener el nuevo contenido de GOT.