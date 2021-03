Esta actriz y cantante sería Mariah Carey en Luis Miguel, La Serie

En 2018, en pleno furor de Luis Miguel, la serie, Miguel Polo Martínez, el ex mánager del cantante, aseguró en una entrevista que "Mariah Carey fue el gran amor" de Luis Miguel. Según el relato, se conocieron en Colorado y fue amor a primera vista.

En su momento, Carey habló con todas sus palabras sobre el romance: "Me he dado cuenta de que uno tiene que estar seguro de uno mismo. El público y los medios pueden atacar una relación y volverte loco. Necesitas ser alguien muy seguro de ti mismo para lidiar con esa situación... Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una súper estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le hablan de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita...".

Tras romper, Luis Miguel sólo se limitó a decir: "Todo lo bueno y lo positivo está ahí y seguirá allí. Fue una relación muy positiva".