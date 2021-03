Hilary Duff ha dado a luz y este es el nombre que ella y Matthew Koma le han puesto a segundo bebé

En los meses posteriores, la estrella de Younger ha mantenido a los fanáticos actualizados sobre los altibajos de su experiencia de embarazo. En un momento, Hilary se vio obligada a ponerse en cuarentena lejos de sus hijos luego de una exposición al COVID-19. También habló con franqueza sobre el sufrimiento de la ciática y, más recientemente, se reveló sincera sobre su lucha con la "entrepierna relámpago".

El dolor se volvió tan "terrible", describió durante una aparición en The Ellen DeGeneres Show, que le envió un mensaje de texto a su esposo para pedirle ayuda.

Hilary recordó: "... [es] como si te cayera un rayo y simplemente me respondió: 'Oh, entrepierna relámpago' como si no fuera gran cosa y yo dije: 'Esto es bastante traumático'. Como, simplemente golpeará y te doblas y luego desaparece".