El esperado reencuentro de Danna Paola y Sebastián Yatra que los fans esperaban

España ha vuelto a reencontrar a Danna Paola y Sebastián Yatra, quienes vivieron una nueva noche bohemia que ha dado de qué hablar.

No bailes sola ha vuelto a reunir a Danna Paola y Sebastián Yatra. El regreso de la cantante a España, no sólo le ha permitido reconectar con sus amigos de Élite (algo que ha llamado la atención de los fans porque no han habido señales de que se haya reunido con Ester Expósito o Alejandro Speitzer), también con una persona que la apoyó muchísimo durante la pandemia y la ayudó a darle un impulso extra a su nueva música.