Demi Lovato explica por qué decidió comprometerse con Max Ehrich

La estrella pop se sigue sincerando sobre experiencias más intensas.

Demi Lovato usó su compromiso como prueba de que le estaba yendo bien después de su sobredosis de drogas en 2018, según explicó ella misma en una nueva entrevista con Entertainment Weekly.

En julio pasado, la artista de Sorry Not Sorry anunció que ella y el actor Max Ehrich estaban comprometidos después de unos meses de citas. Luego, solo dos meses después, tras los informes de que la familia y los amigos de Demi no aprobaban la relación, la pareja se separó.