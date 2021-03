¿Por qué la libertad de Eleazar Gómez deja un mal precedente en la lucha contra la violencia de género?

"Que es culpable todo mundo lo sabía. No se hizo justicia porque estará fuera en unas horas, (si no es que ya) y para que eso haya sucedido se le tuvo que otorgar el perdón. Eso es lo más triste!"; "No estoy de acuerdo con que este afuera..."; "Sí muy padre que nadie pondrá en tela de juicio tu denuncia, pero lo más triste es que quede en libertad una persona que acepta haber hecho lo que hizo, eso es lo más trágico y que piensen que la terapia lo ayudará. Es por ello que quedan en libertad las personas que no deberían" fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación.

Del lado penalista, abogados especializados consideran que se pudo haber más en el caso y por Tefi, ya que esta resolución es una reparación a medias que lo beneficia más a él que a ella.