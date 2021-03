Kendall Jenner aclara las especulaciones de embarazo luego del “anuncio” accidental de Kris Jenner

Entonces, ¿dónde salió toda la confusión? Bueno, para aquellos que no vieron Keeping Up with The Kardashians, durante el episodio del 25 de marzo, la modelo de 25 años ayudó a sus hermanas mayores Khloé Kardashian y Kim Kardashian cuidando a sus hijos para que pudieran tener una noche de chicas en la casa de vacaciones de Malibú, y Kris claramente estaba viendo el show anoche.

Por supuesto, los fanáticos disfrutaron del breve momento de error de comunicación con el emoji del biberón mal utilizado. "Por un momento pensé que Kendall estaba embarazada, pero luego descubrí que es niñera, Dios mío, casi tuve un paro cardíaco", escribió una fan. Otro bromeó, "¡Jajaja, pobre Kendall! Esas mamás, te aman, pero aún te avergüenzan incluso de adulto".