Lea Michele explica por qué se sintió en su punto más bajo durante su “aterrador” embarazo

"Eso es lo que pasa con las redes sociales... Siempre he sido alguien que tiene miedo de mostrar defectos y es algo que, no creo que sea un atributo positivo", dijo Lea. "El problema con las redes sociales es que la gente dice, 'Oh, estás anunciando tu embarazo y es hermoso y estás usando un vestido hermoso y todo se ve genial'".

Sin embargo, esa no era la realidad que estaba experimentando la actriz, como explicó, "Pero ese fue uno de los días más difíciles de mi vida, porque yo estaba como, 'Oh, voy a dejar que todos sepan que soy embarazada, pero esto probablemente no va a funcionar'". Añadió, "Hay para mí esa sensación de vulnerabilidad que ha sido realmente desafiante".

Una de las mejores partes, por supuesto, es tener a Ever en sus brazos. "Mi pequeño bebé es un luchador", dijo efusivamente. "Recuerdo el momento en que lo abracé, lo primero que le dije fue como, 'Lo hiciste muy bien'".