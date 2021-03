La impactante revelación de Christa Allen, la niña de 13 Going on 30

¿La mejor parte? Ella no se ha olvidado de sus raíces en 13 Going on 30. De hecho, a menudo se recuerda de su primer papel en una película. Incluso su biografía de TikTok dice, "¡¿Jenna Rink tiene TikTok?!". Sin embargo, fue una de sus publicaciones más recientes la que definitivamente llamó la atención.

"La gente dice: ¿no eras tú la chica de 13 años en 13 Going on 30?", pregunta en el video. "Sí, y ahora tengo casi 30 años. ¿Aún no te sientes viejo?"