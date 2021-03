Danna Paola profundiza en los motivos que la llevaron a dejar Élite

En esta misma entrevista, Danna Paola contó que a su llegada a Élite, creyó que le caía mal a todos sus compañeros.

"Al principio, tengo que aceptar, yo creía que les caía muy mal. Yo soy una persona muy alegre, muy extrovertida. Aquí te dicen que no a algo como quedar a tomar un café y te dicen, 'no, no me apetece'. Y yo decía 'me voy a llorar a mi casa, nadie me quiere'. Y luego entendí. Los mexicanos, los latinos, le damos muchas vueltas a las cosas y, en lugar de decir 'no', decimos 'no es que...'. Como muchas mentiras. No digo que esté mal. Es una costumbre. Y aquí aprendí a decir que no y ha sido un alivio".