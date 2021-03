La cruda confesión de Demi Lovato sobre su sobredosis

No todo es lo que parece…

En una vista previa recientemente lanzada de la entrevista de CBS Sunday Morning con Demi Lovato, que se transmitirá el 21 de marzo, la cantante de I Love Me se sentó con la corresponsal Tracy Smith, quien también había entrevistado a la artista en 2016.

Reflexionando sobre su sobredosis casi fatal en julio de 2018, Lovato dijo, "Los médicos me dijeron que tenía de cinco a 10 minutos... Si nadie me hubiera encontrado, entonces no estaría aquí".

Afortunadamente, eso no fue lo que sucedió. "Estoy agradecida", dijo, "de estar sentada aquí hoy".