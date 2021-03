Adam Brody revela la parte que “no amó” de Gilmore Girls

Para aquellos que no están en el fandom de GG, Adam interpretó a Dave Rygalski, el novio de Lane Kim (Keiko Agena), la mejor amiga de Rory Gilmore (Alexis Bledel).

La carrera de Dave en el programa no duró demasiado, ya que dejó la serie para aparecer en The O.C. como Seth Cohen. Entonces, ¿qué personaje amado disfrutó más interpretar Adam? Bueno, no es tan simple.

"Dave duró poco, así que quién sabe qué pasos en falso habría dado en un arco más largo, estoy seguro de que no fue tan infalible como parecía", evaluó. "Por lo tanto, no es una comparación realmente justa con Dave, solo tuvo una ventana a una relación en su vida, pero realmente lo puso todo y se sacrificó y fue un poco heroico. A pesar de que era agradable, y ha pasado mucho tiempo, y tal vez lo reevalúe cuando lo vuelva a ver, pero no sé si Seth fue alguna vez heroico".