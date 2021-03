Meghan y Harry responden a un investigador que admite haber vendido información privada sobre ella

Meghan Markle y el príncipe Harry se pronunciaron para criticar las "prácticas depredadoras" que usó un tabloide británico para atacar a la pareja en 2016.

El jueves 18 de marzo, el investigador privado Daniel "Danno" Portley-Hanks de Los Ángeles hizo una confesión a The New York Times. Indicó que el tabloide británico The Sun le pagó para que le entregara información privada sobre Meghan poco después de que ella comenzara a salir con Harry.

NYT revisó una factura que supuestamente mostraba que Daniel vendió la información secreta al editor estadounidense de The Sun, James Beal, 2.055 dólares.