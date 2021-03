Khloé Kardashian comparte una honesta respuesta a los comentarios sobre su apariencia

Khloé ha recibido este tipo de comentarios sobre su apariencia antes, pero no deja que la desanimen. "Al principio, [los comentarios malos] definitivamente me molestaban, y yo pensaba, ‘¿qué demonios?'", le dijo a Elle.com el año pasado. "Nunca me tomaría mi tiempo para avergonzar a alguien o ser negativa. Solo comento cosas agradables y positivas. Al principio, dejaba que cosas como esas me afectaran. Y ahora realmente no me importa. Tal vez si estoy teniendo un mal día. Pero normalmente, yo diría que el 90 por ciento de las veces, no me afecta".