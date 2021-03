Mira por qué Hailey Bieber quería “esconderse” al principio de su matrimonio con Justin Bieber

Instagram

Aún así, la vida de los recién casados ​​vino con sus desafíos, incluido un intenso escrutinio público. "Al comienzo de nuestro matrimonio, solo quería esconderme", le dijo Hailey a la revista. "Yo estaba como, 'No quiero que la gente esté tan metida en mis cosas. Siento que todo el mundo está metido en mi trasero'. Yo estaba como, '¿No puede haber anonimato? ¿Puedo recuperar algo de eso?'"

Según Elle, Hailey incluso decidió desactivar los comentarios públicos en su cuenta de Instagram el año pasado debido al trolling. "Recuerdo que alguien me dijo que [desactivar los comentarios públicos] realmente reduce tu engagement", agregó. "Y yo dije como, '¡Me importa un ca**jo el engagement! La gente me está aterrorizando. Engagement, encanto. ¡No me importa!'"

Hailey y Justin también son perseguidos por los paparazzi. Entonces, la pareja trata de mantener su vida privada exactamente así: privada. Disfrutan pasar tiempo en casa con sus amigos, y Justin reveló recientemente que no tiene teléfono celular.