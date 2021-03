Kourtney Kardashian y Travis Barker no esconden su amor durante su última cita

La temperatura aumenta entre estos dos.

Kourtney Kardashian y Travis Barker fueron vistos abrazados en las calles de Los Ángeles después de disfrutar de una cena juntos, el martes 16 de marzo.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Travis y apoyó la cabeza en su pecho, mientras esperaban afuera de Crossroads Kitchen en West Hollywood, California, a que el valet dejara su auto.