¡Kendall y Kylie Jenner se emborracharon maquillándose y hasta hubo lágrimas!

Si bien el dúo dinámico compartió algunos momentos divertidos juntas, también tuvieron una conversación de corazón a corazón que dejó a Kylie llorando.

"No sé si he contado esta historia antes", comenzó Kendall. "Cuando me maquillaba para la escuela, tenía muy mal acné ... Recuerdo que el verano antes del noveno grado fue cuando mi acné se volvió loco y pensé, mie* voy a la escuela secundaria y este chico estaba realmente bueno y voy a arruinar todas mis oportunidades '".

"No lo hice. Terminamos saliendo", reveló. "Fue la confianza que venía de adentro lo que probablemente realmente lo enfureció".