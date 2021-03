Victoria Justice finalmente habló de su supuesta rivalidad con Ariana Grande

El elenco de Victorious se ha reencontrado a lo largo de los años. Pero con tantos programas clásicos que regresan para reiniciar, ¿Victoria estaría interesada en un revival?

"No lo sé", respondió. "Me he reunido con el elenco y hemos pasado el rato. Los amo a todos mucho y mucho. Quiero decir, estaría dispuesta a hacer algo. No lo sé. Para ser honesta, realmente no sé qué está pasando con todo eso. Pero me encanta este elenco y me divertí mucho trabajando con ellos en el pasado".