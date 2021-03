Lali responde si ha tenido sexo con Miguel Ángel Silvestre

"Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado".

Anonadada por las palabras, Espósito bromeó: "Todo esto es porque nos casamos en abril y veníamos a contárselo", y dejó claro que entre ellos hay amistad.

En esa entrevista, Lali confesó que tenía relaciones sexuales todos los días "Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Soy una persona muy sexual, la paso bien".