Scott Disick habla con Kourtney Kardashian sobre su ruptura con Sofia Disick

Cuando tu ex se convierte en tu mejor amigo y confidente…

No todo el mundo puede manejar la estrecha relación de Scott Disick y Kourtney Kardashian.

El padre de tres hijos destaca este mismo punto en un adelanto de la temporada 20 de Keeping Up With the Kardashians. La estrella de Flip It Like Disick comparte esta revelación después de que Kourtney le preguntara cómo estaba Scott en medio de su ruptura con Sofia Richie.