Elliot Page da su primera entrevista luego de declararse transgénero

A medida que su fama ascendía y comenzó a conseguir papeles en grandes éxitos de taquilla como Inception de 2010 y X-Men Days of Future Past de 2014, él comenzó a luchar contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. Page dijo que no sabía "cómo explicarle a la gente que, aunque [yo era] actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me haría sentir muy mal".

Pero en diciembre pasado, él se sintió listo para compartir su verdad, declarándose transgénero en una publicación de Instagram, en la que anunció que sus pronombres son él/ellos y compartió que su nombre es Elliot. "Finalmente pude aceptar ser transgénero", dijo a la publicación, "y permitirme convertirme por completo en quien soy".

En el momento de la publicación, como le dijo a TIME, también se encontraba en Toronto recuperándose de una cirugía importante. Si bien Page señaló que ser transgénero no se trata solo de cirugía, y para algunos la cirugía es innecesaria, él dijo que le permitió finalmente verse en el espejo y sentirse cómodo consigo mismo. "Ha transformado completamente mi vida", señaló.