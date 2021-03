Conoce a la talentosa cantautora panameña Sofía Valdés

Mientras atravesaba ciertas situaciones, escribía sobre cómo sentía, como si fuese lo peor que me podía haber pasado en ese momento. Pero ahora, lo veo como sentimientos que me llevaron a estas canciones que terminaron cambiando mi vida para mejor".

Las influencias eclécticas de Sofía incluyen una mezcla de folk británico, Motown de los 60, soul de los 70, clásica y bossa nova. La combinación de estas influencias se unen en Ventura para crear un sonido distintivo que es soñador, ligero y exuberante.

Aunque Sofía hizo su debut con su pop de ensueño en el 2020 con el lanzamiento de "Little Did I Know" y "Handful of Water", que aparecen en Ventura, la música ha estado en su sangre desde siempre. Su bisabuelo fue el legendario músico cubano Miguelito Valdés y su tatarabuela fue Silvia De Grasse, una cantante panameña que una vez se presentó con Louis Armstrong.