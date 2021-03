El Capitán América ahora será gay

Si eres chico y has soñado con el Capitán América como tu gran amor, ahora la fantasía toma más sentido.

Y es que el personaje que ha popularizado Chris Evans en el cine durante los últimos años, tendrá un giro personal.

A propósito de los 80 años de Marvel, el escritor Christopher Catwell y el artista Dale Eaglesham se unen para The United States of Captain America, una nueva serie limitada en la que el escudo del Capitán América ha sido robado, según informa Out.