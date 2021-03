Mira la pícara reacción de Olivia Wilde ante el triunfo de Harry Styles en los Grammys 2021

¡Esto es lo más dulce que verás hoy!

Los Grammy 2021 fueron un gran evento para Harry Styles. El ex miembro de One Direction no solo ofreció la primera actuación de la noche. Pero más adelante en el show, el cantante de 27 años obtuvo un importante premio a la Mejor Interpretación Pop Solista gracias a su éxito Watermelon Sugar.

Si bien su novia Olivia Wilde no pudo asistir a esta velada y celebrarlo en persona, la actriz encontró una manera de mostrar su apoyo en línea.