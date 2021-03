Pedro Pascal le propone a Edgar Ramírez tener un romance

Si ya no podíamos dejar de suspirar con Edgar Ramírez y Pedro Pascal, ¿se imaginan tenerlos dentro de un épico romance?

Ambos se han convertido en rostros populares en Hollywood, dejando en alto el nombre de Latinoamérica.

Pedro protagoniza la serie The Mandalorian y lo vimos sen Wonder Woman 1984 recientemente. Edgar estuvo junto Nicole Kidman el año pasado en el éxito The Undoing, y acaba de estrenar Yes Day junto a Jennifer Garner.