Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma para los Oscars 2021

"Como artista, actor y persona, Chad hizo una práctica de decir la verdad", compartió. "Es la persona más honesta que he conocido. Debido a que no se limitó a decir la verdad, la buscó activamente, en sí mismo, en quienes lo rodean y en el momento. La verdad puede ser algo muy fácil de evitar, pero si uno no vive en la verdad, entonces es imposible vivir de acuerdo con un propósito divino para tu vida. Y así, se convirtió en la forma en que él vivió su vida, día tras día. Imperfecto, pero decidido".

En febrero, ella aceptó el Globo de Oro de Boseman al Mejor Actor en una Película - Drama por Ma Rainey's Black Bottom.