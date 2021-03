¿Por qué los fans de Selena Quintanilla quedaron decepcionados con los Grammy 2021?

Selena Quintanilla estuvo entre los ganadores del Lifetime Achievement Award en los Grammy 2021

La cantante tejana, que murió en 1995, fue una de los múltiples ganadores del Premio a la Trayectoria 2021 durante el evento que tuvo lugar el 14 de marzo.

También fueron honrados con el premio este año Grandmaster Flash and the Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne, Salt-N-Pepa y Talking Heads.