Llane cautiva con su nueva canción: Insisto

Insisto habla de un amor libre y dispuesto a dejar ser, compuesta por Llane y producida por Caleb Calloway (Bad Bunny, Rauw Alejandro) esta nueva canción es la mezcla perfecta entre ritmos y beats urbanos y las melodías pop románticas características de Llane.

"Siempre he pensado que el amor es libertad, es dejar ser, dejar vivir y no querer cambiar a la otra persona, es algo que vamos aprendiendo con los años, y precisamente de esto habla esta nueva canción, de decirle a la mujer que nos gusta que, si está a nuestro lado, todo va estar mejor que con esa persona que no la trata bien", comenta Llane sobre este gran lanzamiento.