Elizabeth Chambers “encontró evidencia” de que Armie Hammer tenía un romance con una coestrella

VF escribió, "Años después, dice este amigo, Elizabeth encontró evidencia de una aventura que Armie estaba teniendo con una co-protagonista".

De 2018 a 2021, Hammer ha aparecido en Home Shopper, Sorry to Bother You, Hotel Mumbai, On the Basis of Sex, Wounds, Query, Rebecca, We Are Who We Are y Crisis. Su próxima película, Death on the Nile, se estrenará en septiembre.