Maluma y Scott Disick son ahora los mejores amigos

Hollywood nos da uniones inesperadas, y la de Maluma con Scott Disick es sin duda una de ella.

Si bien muchos se ilusionaron con la posibilidad de que el colombiano llegara a Keepin Up With The Kardashians siendo el amor de Kendall Jenner, luego de declararle su admiración públicamente en varias ocasiones, es su nueva amistad con el ex de Kourtney Kardashian lo que lo conecta con la famosa familia.