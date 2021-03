Khloé Kardashian “definitivamente” quiere más hijos luego de su proceso fallido de fecundación in vitro

Pero la estrella de Keeping Up With the Kardashians ahora les está dando a los fanáticos una visión interna de cómo ha sido realmente su proceso de fecundación in vitro. La gente vio por primera vez su aparición en el segmento Lady Parts de The Ellen Show, que se estrena el miércoles 10 de marzo.

En el programa, Khloé compartió que hizo un proceso de fecundación in vitro unas tres veces diferentes y que ya congeló sus óvulos una vez. Ella quería hacer embriones con Tristan, así que descongeló todos sus 12-14 óvulos para mezclarlos con el esperma, pero ninguno sobrevivió. La estrella de reality tuvo que volver a hacer FIV para producir embriones.