Yuridia revela ser sobreviviente de abuso sexual infantil

"... Eso siempre fue constante y tuvieron que pasar 34 años para que ya hiciera cuentas y me enterara de todas las veces que me pasó algo así y lo dejé pasar porque siempre creí que me lo merecía. Agradezco a las mujeres que han salido a la calle a luchar por lo que nos pertenece: LA SEGURIDAD DE SABER QUE NADA MALO NOS TIENE QUE PASAR SÓLO PORQUE SOMOS MUJERES...", compartió en Instagram.