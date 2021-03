Las impactantes similitudes entre Meghan Markle y la princesa Diana al describir la vida en la realeza

Shutterrstock

Oh, cuánto hemos subestimado la capacidad de la historia para repetirse.

Con el anuncio de que Meghan y Harry concederían su primera (y, según se ha dicho, única) entrevista posterior a Megxit a Oprah, los pensamientos de una amiga de la familia que asistió a su boda y ahora es su vecina en Montecito, California, inmediatamente se dirigieron a la explosiva reunión de Diana con Martin Bashir de la BBC en 1995, una hora reveladora que pintó a la familia real con una luz particularmente poco halagadora y aceleró su divorcio de Carlos, cuatro años después de que se separaron.

Aunque se han escrito millones de palabras sobre Diana, solo una parte de su historia provino directamente de la propia Princesa de Gales. La entrevista con Bashir forma parte de esa narrativa, al igual que una serie de entrevistas grabadas que hizo para el biógrafo Andrew Morton, quien solo agregó In Her Own Words al título de su obra de 1992 Diana: Her True Story después de su muerte. El controvertido libro sirvió como una mirada al interior sin precedentes de la vida real de Diana, y habiendo hecho las cintas con un amigo de mucho tiempo y no con Morton, podía negar de hecho haber conocido al escritor cuando la prensa exigió saber qué diablos estaba pensando cuando se expuso así.

Pero, como dijo un amigo después de la primera publicación del libro, "Me sentí aliviado porque el mundo pudo entrar en su secreto".

Y eso es ciertamente lo que muchos de los amigos de Meghan (así como innumerables perfectos extraños) se sienten ahora.