¿Por qué Selena Gomez está pensando en retirarse de la música?

La intérprete de 28 años ha estado cantando profesionalmente durante más de una década, comenzando con soundtracks de Disney en 2008 y seguida por su álbum de estudio debut de 2009 junto a su antigua banda, Kiss & Tell. Si bien Lose You to Love Me, el sencillo principal de su álbum de 2020, Rare, se convirtió en un éxito de doble platino, según Gomez, aún había más que desear.

"Sentí que Lose You to Love Me era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente", dijo. "Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero darle un último intento antes de que tal vez me retire de la música ".