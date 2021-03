El mensaje feminista de Kate Middleton luego de la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

Específicamente, la parte de la charla donde Markle recordó a Middleton haciéndola llorar justo antes de su boda con Harry.

Meghan reveló: "Unos días antes de la boda, estaba molesta por algo relacionado con los vestidos de las damitas de honor, me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos, Y pensé, en el contexto de todo lo demás que estaba sucediendo en esos días previos a la boda, que no tenía sentido no estar simplemente haciendo lo que sea, ko que todos los demás estaban haciendo, que era tratar de brindar apoyo, sabiendo lo que estaba pasando con mi papá y lo que no".

Meghan dijo que no quiere "desprestigiar a nadie" y reconoció que la semana previa a la boda había sido "realmente difícil". También explicó que Kate envió un regalo de disculpa, aunque Meghan no lo recibió hasta meses después