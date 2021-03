Mira por qué la princesa Diana estaría “increíblemente orgullosa” de la entrevista del príncipe Harry

Joe Giddens/PA Wire via AP Images

"Fue el palacio el que a menudo le decía a la prensa, incluyéndome a mí, que Carlos estaba ansioso por financiar y apoyar a Harry y Meghan", revela Scobie. "Cuando en realidad Harry, por supuesto, reveló anoche que su padre interrumpió la ayuda económica muy temprano después de que anunciaron que querían alejarse o al menos crear esos roles híbridos".

Scobie no comentó lo que esto significa para la relación de Harry y Carlos, pero dice, "Realmente hemos visto un lado diferente de Carlos y no creo que eso realmente vaya a funcionar, o que sea de ayuda para él, en su tipo de viaje de rehabilitación de imagen en el que ha estado durante los últimos 20 años y que ya ha tenido un gran golpe en la cuarta temporada de The Crown".