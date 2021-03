Kim Kardashian reflexiona sobre cómo los medios se burlaron de ella mientras estaba embarazada de North

Larry Busacca/Getty Images For The Recording Academy

"Mirar todas las fotos mías y en revistas me hizo sentir muy insegura y tenía el miedo de preguntarme si alguna vez recuperaría mi cuerpo anterior al bebé. Me avergonzaban semanalmente con historias de portada que hacían que mis inseguridades fueran tan dolorosas. No pude salir de casa durante meses. Realmente me rompí".

Kim agregó, "Afortunadamente, pude tomar estos sentimientos frustrantes y vergonzosos y canalizarlos en motivación para llevarme a donde estoy hoy, pero decir que esto no me afectó mentalmente sería una mentira. Comparto esto solo para decir que realmente espero que todos los involucrados en el negocio de avergonzar e intimidar a alguien hasta el punto de quebrarlo lo reconsideren y en su lugar intenten mostrar algo de comprensión y compasión. Nunca se sabe completamente por lo que alguien está pasando detrás de escena y he aprendido a través de mis propias experiencias que siempre es mejor liderar con amabilidad".