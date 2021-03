Todo indica que Aaron Rodgers está listo para convertirse en padre con Shailene Woodley

VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Como la mayoría de la gente, Aaron dice que ha "soñado" con la paternidad, pero no se atreve a apresurar el proceso. Simplemente dice, "Estoy muy emocionado con ese capítulo cuando sea que llegue".

Después de todo, no hay necesidad de pasar la página tan rápido, especialmente cuando Aaron dice que "ha estado disfrutando" de su compromiso con Shailene. El futbolista reflexionó, "Obviamente eso es lo mejor que me ha pasado en el último año, ha habido muchas cosas buenas".

Shailene está igualmente enamorada del atleta, de quien está gratamente sorprendida de haberse enamorado. En una aparición en The Tonight Show With Jimmy Fallon, la actriz bromeó, "En primer lugar, es un ser humano maravilloso e increíble. Pero nunca pensé que estaría comprometida con alguien que se gana la vida lanzando bolas. Nunca pensé cuando era niña, como, '¡Sí, cuando sea grande, me casaré con alguien que arroje pelotas! ¡Sí!' Pero es realmente tan bueno en eso".