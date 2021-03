Angelina Jolie y Ellen Pompeo son las mejores amigas de Hollywood que no sabíamos que necesitábamos

En cuanto a Angelina, el año pasado produjo y protagonizó The One and Only Ivan, un original de Disney + sobre un gorila que vive en una jaula en un centro comercial, y próximamente aparecerá en el western Those Who Wish Me Dead, basado en la novela de Michael Koryta del mismo nombre, que está programado para estrenarse en cines y en HBO Max en mayo.

La ganadora del Oscar también interpretará a Thena en la muy esperada película The Eternals del Marvel Cinematic Universe.