Britney Spears dice que quiere “sanar” luego de un año de “locura”

Durante los últimos dos años, la cantante ha estado trabajando para que su padre, Jamie Spears, sea destituido como tutor de su patrimonio y persona.

Aunque no ha hablado públicamente sobre la debacle, su ex asistente y otras personas, que trabajaron en estrecha colaboración con la estrella del pop, hablaron con The New York Times para la serie documental de FX, Framing Britney Spears. Sus declaraciones sobre su declive en la salud mental y los eventos que la llevaron a ser colocada bajo tutela han traído una renovada atención a su difícil situación.

La serie también planteó preguntas sobre la capacidad de Britney para hablar por sí misma, lo que hizo que algunos se preguntaran si ella escribe sus propias publicaciones en Instagram.

La especulación se intensificó cuando la estrella escribió en Instagram,"Recuerden, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás del lente".