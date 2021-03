Kourtney Kardashian está “realmente feliz” con Travis Barker

La relación de este dúo no podría ir mejor.

La relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker continúa calentándose, en gran parte gracias a todas las pequeñas cosas que él hace por ella.

Una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 41 años, le dice a E! News en exclusiva que Kourtney está contenta de haberle dado una oportunidad a su romance, ya que el baterista de Blink-182, de 45 años, está demostrando ser un compañero bastante cariñoso.