Mira por qué algunos creen que G-Eazy ya le encontró remplazo a Ashley Benson

"Brody básicamente rompió con ella porque se estaba poniendo demasiado serio y no quería la presión de una nueva relación", compartió una fuente con E! News en ese momento. "Josie quería mucho de Brody y estaba ansiosa por la relación. Brody ha estado ocupado viajando por su música y está tratando de concentrarse en sí mismo. No estaba listo para un gran compromiso y quiere divertirse". Ella y G-Eazy aún no han comentado directamente en las redes sociales sobre sus salidas, aunque ella compartió una selfie en blanco y negro en el espejo el domingo por la noche y se llamó a sí misma una "feliz [emoji de hada]". E! News se ha puesto en contacto con sus dos representantes para recibir comentarios.