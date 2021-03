Carey Mulligan celebra los Golden Globes 2021 usando tacones por primera vez en 18 meses

La estrella de Promising Young Woman no quiso dejar de celebrar con mucho glamour, a pesar de no asistir a la ceremonia.

¡Carey Mulligan se vistió para impresionar!

Mientras celebraba los Globos de Oro 2021 el domingo 28 de febrero, la actriz pudo ver el programa desde la comodidad de su habitación de hotel en Londres.

Antes de descubrir si su película Promising Young Woman gana en grande, Carey apareció en Live From the Red Carpet y no pudo contener su emoción.

"Estoy en Londres en un hotel, lo que es muy relajante", le dijo en exclusiva a E! News. "Esta es mi primera alfombra roja virtual. Creo que es la primera vez que uso tacones en unos buenos 18 meses".

¡Y por una buena razón! Carey está nominada a Mejor Actriz en una Película de Drama, gracias a su actuación en Promising Young Woman. Y aunque estaría encantada de llevarse un trofeo a casa, Carey también cree que su directora Emerald Fennel merece mucho crédito.