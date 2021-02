Mira por qué la abogada de Jamie Spears asegura que él “salvó” la vida de Britney Spears

El abogado de Britney le dijo a GMA que no podía comentar sobre el caso pendiente, y Britney no ha comentado públicamente sobre el documental. Aunque, publicó lo siguiente en las redes sociales después de su lanzamiento.

"Siempre me encantará estar en el escenario... pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal... ¡¡¡Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria!!!", escribió en Instagram a principios de este mes. "¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas! ¡Todos tenemos tantas vidas diferentes, brillantes y hermosas! Recuerden, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real viviendo detrás del lente".