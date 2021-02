Mira a Scott Disick diciéndole a Kourtney Kardashian que está listo para casarse con ella “ahora mismo"

Aquí solo hay amor…

En este clip exclusivo de la próxima temporada final de Keeping Up With the Kardashians, Scott Disick revela que se casaría con su ex Kourtney Kardashian "aquí mismo, ahora mismo". Tenemos que agradecerle a Kim Kardashian por esta declaración, ya que se la ve interrogando a los antiguos novios sobre una reconciliación.

Kim pregunta audazmente durante la cena, "Kourtney y Scott, ¿cuándo volverán a estar juntos?"

Mientras la familia disfruta de un incómodo momento de silencio, Scott revela su postura al respecto. Él comenta, "Dondequiera que esté Kourt, yo estoy con ella. Para siempre".