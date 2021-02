Erika Buenfil reacciona a la lluvia de críticas que recibió su hijo por usar vestido

Uno de los posteos de Erika Buenfil, bautizada como "la reina del TikTok", mostró a su hijo Nicolás usando un vestido.

El joven baila con su mamá mientras ella usa short y camiseta, con el audio de la canción Rica y apretadita de El General.

"Para nada me gustó. Pobre muchacho vestido de mujer, se ve que le da pena", "no me gusta que vista de mujer", comentaron usuarios. "Inapropiado por completo ese tik tok para hacerlo con su hijo y menos travestido innecesariamente, pues el tema ni lo requería".