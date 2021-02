¿Sherlyn prestará su vientre para que Lambda García se convierta en padre?

Luego de que Lambda García revelara que quiere ser padre, el nombre de su gran amiga Sherlyn comenzó a sonar.

En una edición de programa Hoy de hace unos días, el conductor dijo "yo me veo casado, me veo feliz, me veo con hijo".

Esta semana Lambda confirmó la ruptura con su novio, Luja, ¿siguen en pie los planes de paternidad?.