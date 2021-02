Mira por qué Britney Spears le advirtió a sus fans que su cuerpo luce diferente

La estrella pop quiso aclarar un detalle importante sobre su físico.

Britney Spears comparte un consejo fundamental que la ha ayudado a sentirse más saludable.

La estrella del pop de 39 años, que es conocida por mantenerse activa constantemente y mostrar sus complicados movimientos de baile, publicó un nuevo video en Instagram este martes, 23 de febrero, que mostraba su elegante juego de pies al ritmo de (Sittin' On) The Dock of the Bay de Otis Redding. En el pie de foto, ella explicó por qué puede verse "un poco diferente" a como se veía en un video que había publicado unos días antes.