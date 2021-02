Hija de Ricardo "N" rompe el silencio sobre el presunto abuso sexual por el que denunció al actor

A través de un comunicado, Ricardo "N" se expresó sobre lo ocurrido.

"... Ignoro totalmente el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija hayan denunciado los inconcebibles actos... Yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos que se me achacan...", señaló.